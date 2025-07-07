Стало известно, как сохранить молодость надолго
Гериатр Новоселов: генетика и образ жизни влияют на внешний вид
Врач-гериатр, руководитель научно-медицинского геронтологического центра, председатель секции геронтологии МОИП Валерий Новоселов рассказал, как можно надолго сохранить молодость.
«В российской популяции есть люди, которые следят за своим питанием, они физически активны, они спят достаточно, принимают лекарства от возрастозависимых заболеваний, какие-то БАДы и так далее. Все это приводит к тому, что они выглядят моложе», — рассказал Новоселов в беседе с Pravda.Ru.
Однако он подчеркнул, что только этих факторов недостаточно для сохранения здоровья и внешнего вида. По словам эксперта, большую роль в этом деле играет генетика и «разные стартовые позиции»: образование и жизненные условия.
Новоселов добавил, что часть россиян, наоборот, выглядят старше своего возраста из-за лишнего веса.
Тем временем в Сеченовском университете опробовали новый метод лечения облысения. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
Отмечается, что методика заключается в трансплантации взятых у человека регенеративных клеток, способных запустить процесс восстановления волос.
По словам трихолога, доцента кафедры кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Владимира Пинегина, у пациентов, получавших терапию с использованием клеточного продукта, содержащего фолликулярные стволовые клетки, наблюдалось существенное уменьшение выпадения волос и увеличение их общего количества.
«Методика в сочетании с существующими методами лечения позволяет добиваться хороших результатов. В некоторых случаях, особенно когда алопеция давно прогрессирует, благодаря ей можно заново запустить процесс восстановления волос», — рассказал Пинегин.
Кроме того, ученые используют экзосомальную терапию, которая восстанавливает нормальный рост волос в зоне облысения.