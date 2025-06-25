Россиянам назвали главные условия для долголетия
Рыкова: генетические факторы и образ жизни играют ключевую роль в долголетии
Человек может прожить до 120–125 лет благодаря современной медицине и здоровому образу жизни. Об этом рассказала заместитель директора по методической работе Института профессионального образования Сеченовского Университета, доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, к.м.н. Светлана Рыкова.
Она пояснила, что генетические факторы, качество медицины и образ жизни играют ключевую роль в долголетии. Чтобы продлить молодость организма, Рыкова посоветовала отказаться от курения и алкоголя, контролировать вес, правильно питаться, не нервничать и регулярно заниматься спортом.
«На первом месте по смертности остаются сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте — злокачественные новообразования. А эти заболевания — следствие в том числе пренебрежения заботой о своем здоровье. Так что скорость старения можно остановить только комплексно», — пояснила Рыкова в беседе с «Известиями».
Тем временем Общественная Служба Новостей сообщает, что регулярные пробежки укрепляют сердечно-сосудистую систему. Также бег улучшает работу легких и помогает следить за весом.
«Регулярный бег — лучшая тренировка для сердца. Он заставляет сердечную мышцу работать интенсивнее, прокачивая больший объем крови. Со временем это приводит к снижению частоты пульса в состоянии покоя — сердцу не нужно биться так часто, чтобы обеспечить тело кислородом», — говорится в статье.
Бег помогает повысить уровень «хорошего» холестерина и снизить уровень «плохого», уменьшая риск развития атеросклероза. Все это существенно снижает вероятность инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся основной причиной смертности в мире.