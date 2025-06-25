Россиянам назвали главные условия для долголетия

25 июня 2025, 18:58

Рыкова: генетические факторы и образ жизни играют ключевую роль в долголетии

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Человек может прожить до 120–125 лет благодаря современной медицине и здоровому образу жизни. Об этом рассказала заместитель директора по методической работе Института профессионального образования Сеченовского Университета, доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, к.м.н. Светлана Рыкова.





Она пояснила, что генетические факторы, качество медицины и образ жизни играют ключевую роль в долголетии. Чтобы продлить молодость организма, Рыкова посоветовала отказаться от курения и алкоголя, контролировать вес, правильно питаться, не нервничать и регулярно заниматься спортом.





«На первом месте по смертности остаются сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте — злокачественные новообразования. А эти заболевания — следствие в том числе пренебрежения заботой о своем здоровье. Так что скорость старения можно остановить только комплексно», — пояснила Рыкова в беседе с «Известиями».

«Регулярный бег — лучшая тренировка для сердца. Он заставляет сердечную мышцу работать интенсивнее, прокачивая больший объем крови. Со временем это приводит к снижению частоты пульса в состоянии покоя — сердцу не нужно биться так часто, чтобы обеспечить тело кислородом», — говорится в статье.