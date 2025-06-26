Косметолог рассказала, как предотвратить появление мелких морщин

26 июня 2025, 14:45

Косметолог Пашкова: кожа лица нуждается в увлажнении и защите от УФ-лучей

Фото: iStock/Toa55

Мелкие морщины в области лба, уголках глаз и зоне вокруг рта могут появляться уже после 20 лет. Дерматолог, косметолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова рассказала, как можно на долгое время сохранить молодость кожи.







«Фотостарение остается основной причиной преждевременных морщин. Под действием УФ-лучей разрушаются коллаген и эластин, нарушается структура кожи. Поэтому ежедневное использование солнцезащитного крема с SPF 30–50 — обязательная привычка. Это не сезонная мера, а постоянная защита, независимо от погоды и времени года при высоком УФ-индексе», — рассказала Пашкова «Вечерней Москве».

«Сухость кожи заключается не только в недостатке воды, но и в дефиците кожного сала и межклеточных липидов (церамидов, холестерина, жирных кислот). Именно эти компоненты создают прочный барьер, предотвращающий потерю влаги и обеспечивающий чувство увлажненности и напитанности кожи», — пояснила эксперт.