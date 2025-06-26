Косметолог рассказала, как предотвратить появление мелких морщин
Косметолог Пашкова: кожа лица нуждается в увлажнении и защите от УФ-лучей
Мелкие морщины в области лба, уголках глаз и зоне вокруг рта могут появляться уже после 20 лет. Дерматолог, косметолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова рассказала, как можно на долгое время сохранить молодость кожи.
«Фотостарение остается основной причиной преждевременных морщин. Под действием УФ-лучей разрушаются коллаген и эластин, нарушается структура кожи. Поэтому ежедневное использование солнцезащитного крема с SPF 30–50 — обязательная привычка. Это не сезонная мера, а постоянная защита, независимо от погоды и времени года при высоком УФ-индексе», — рассказала Пашкова «Вечерней Москве».
Она также посоветовала качественно увлажнять кожу, так как из-за обезвоженности она теряет упругость. Необходимо использовать средства с гиалуроновой кислотой, пантенолом, церамидами и скваланом. По словам Пашковой, особенно важно наносить увлажняющие средства после очищения и перед сном, поскольку в ночное время активизируются процессы восстановления.
В свою очередь технолог-разработчик бренда косметики Aravia Laboratories Александра Попова рассказала в беседе с «Известиями», что одной гиалуроновой кислоты для ухода за кожей недостаточно.
«Сухость кожи заключается не только в недостатке воды, но и в дефиците кожного сала и межклеточных липидов (церамидов, холестерина, жирных кислот). Именно эти компоненты создают прочный барьер, предотвращающий потерю влаги и обеспечивающий чувство увлажненности и напитанности кожи», — пояснила эксперт.
Она порекомендовала увлажнять кожу лица в течение дня, используя сыворотку-мист с натуральным увлажняющим фактором NMF. Однако при стойких проблемах кожи Попова посоветовала обратиться к врачу и выяснить причину.