Косметолог раскрыла, как вернуть коже лица здоровый вид

19 июня 2025, 16:19

Косметолог Киричук: Обезвоженная кожа всегда выглядит уставшей

Фото: iStock/Marina Demeshko

Врач-дерматовенеролог, косметолог Светлана Киричук рассказала, как вернуть коже лица здоровый вид и скрыть следы усталости.





Она пояснила, что усталость на лице может проявляться из-за нарушения сна, стресса, обезвоживания, неправильного ухода или экологии. Кожа лица становится тусклого цвета, могут появляться отеки и заломы.



Признаки усталости с лица можно убрать с помощью очищения мягким средством с физиологическим pH и применения сыворотки с витамином С. Кроме того, необходимо питать кожу средствами с гиалуроновой кислотой, бетаином и алоэ вера.





«Обезвоженная кожа всегда выглядит уставшей. Эти средства помогают восстановить тургор и гладкость кожи. Это не просто визуальный эффект — увлажненная кожа лучше выполняет барьерную и иммунную функцию», — отметила Киричук в беседе с «Вечерней Москвой».

«На самом деле, зачастую наша кожа преждевременно теряет свою красоту из-за недостатка белка. Ей просто неоткуда взять строительный материал для построения здоровой и упругой ткани. Когда мы начинаем беседовать с пациентом на приеме, выясняется, что каждая четвертая пациентка не доедает свою норму белка», — пояснила Соколова.