Косметолог раскрыла, как вернуть коже лица здоровый вид
Косметолог Киричук: Обезвоженная кожа всегда выглядит уставшей
Врач-дерматовенеролог, косметолог Светлана Киричук рассказала, как вернуть коже лица здоровый вид и скрыть следы усталости.
Она пояснила, что усталость на лице может проявляться из-за нарушения сна, стресса, обезвоживания, неправильного ухода или экологии. Кожа лица становится тусклого цвета, могут появляться отеки и заломы.
Признаки усталости с лица можно убрать с помощью очищения мягким средством с физиологическим pH и применения сыворотки с витамином С. Кроме того, необходимо питать кожу средствами с гиалуроновой кислотой, бетаином и алоэ вера.
«Обезвоженная кожа всегда выглядит уставшей. Эти средства помогают восстановить тургор и гладкость кожи. Это не просто визуальный эффект — увлажненная кожа лучше выполняет барьерную и иммунную функцию», — отметила Киричук в беседе с «Вечерней Москвой».
При этом устранить круги под глазами можно с помощью средств с кофеином, пептидами или витамином K.
А для предотвращения усталости кожи лица косметолог порекомендовала регулярно использовать защиту от ультрафиолетового излучения.
В свою очередь врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Анастасия Соколова рассказала «Газете.Ru», что красота и молодость кожи сильно зависят от правильного питания.
«На самом деле, зачастую наша кожа преждевременно теряет свою красоту из-за недостатка белка. Ей просто неоткуда взять строительный материал для построения здоровой и упругой ткани. Когда мы начинаем беседовать с пациентом на приеме, выясняется, что каждая четвертая пациентка не доедает свою норму белка», — пояснила Соколова.
По словам врача, высокобелковыми продуктами являются лосось, скумбрия, сельдь. Также для здоровья и красоты кожи важна клетчатка, которой много в авокадо. Оно также богато полезными жирами и витамином Е.