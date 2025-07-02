Стало известно, как сохранить воду в бассейне кристально чистой
Медленный хлор поможет сохранить воду в бассейне кристально чистой
Обычный чулок с таблетками медленного хлора помогут сохранить воду в бассейне кристально чистой даже в жару. Об этом пишет Pravda.Ru.
«Обычный капроновый чулок, пара таблеток медленного хлора и немного смекалки. Я просто помещаю 2-3 таблетки в отрезок чулка длиной около 20 см, привязываю его к плавучему буйку и размещаю возле фильтра. Хлор постепенно растворяется, создавая постоянную защиту от водорослей без резких скачков химического баланса», — говорится в статье.
Отмечается, что для небольшого бассейна до 20 кубов хватает двух таблеток. Менять их нужно не чаще чем раз в две недели. При этом для бассейнов от 40 кубов стоит использовать три-четыре таблетки, которые необходимо обновлять еженедельно. С такими таблетками стоит работать исключительно в перчатках, а при купании их нужно извлекать из воды.
Кроме того, в фильтр надо добавлять стакан перекиси водорода для дополнительной дезинфекции. При должном уходе вода в бассейне останется прозрачной даже при сильной жаре.