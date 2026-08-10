Назван средний возраст пациента с инфарктом в России

10 августа 2026, 08:19

Кардиолог Бойцов: средний возраст пациентов с инфарктом составляет 64 года

Фото: iStock/dragana991

Средний возраст пациентов с инфарктом в России составляет около 64 лет. Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова, академик РАН Сергей Бойцов.