Назван средний возраст пациента с инфарктом в России
Средний возраст пациентов с инфарктом в России составляет около 64 лет. Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова, академик РАН Сергей Бойцов.
По словам эксперта, за 14 лет в России успешно функционирует система диспансеризации и профилактических медосмотров. Благодаря ей удалось выявить множество людей с артериальной гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и другими нарушениями ритма, а также их осложнениями.
Увеличение числа случаев сердечно-сосудистых заболеваний связано с тем, что в последние годы растёт доля пожилых людей, пояснил кардиолог. Сегодня уже не редкость встретить среди знакомых и близких тех, кто дожил до 90, 95 или даже 100 лет, заключил Бойцов.
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