Стало известно, как спасти урожай в 30-градусную жару

06 августа 2026, 11:36

Садовод Воронова: излишний полив огорода в жару грозит грибковыми инфекциями

Фото: iStock/Valeriy_G

Проветривание теплицы и удаление лишней зелени помогут сохранить урожай в условиях 30-градусной жары. Об этом Москве 24 сообщила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.