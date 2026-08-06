Стало известно, как спасти урожай в 30-градусную жару
Проветривание теплицы и удаление лишней зелени помогут сохранить урожай в условиях 30-градусной жары. Об этом Москве 24 сообщила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
По ее словам, в августе у растений уже хорошо развита корневая система, которая позволяет им доставать воду из глубоких слоев почвы. Однако чрезмерный полив может быть вреден, так как лишняя вода на поверхности грунта увеличивает риск развития грибковых инфекций, особенно в конце лета, когда этот риск и так высок, отметила эксперт.
Она подчеркнула, что полив растений в теплице следует проводить утром, а в открытом грунте — вечером. В жаркую погоду не рекомендуется поливать огород холодной водой, так как резкий перепад температур может вызвать у растений температурный шок. Лучше использовать воду из бочки, которая весь день стояла на улице, посоветовала Воронова.
Также в жаркую погоду рекомендуется каждое утро открывать обе двери теплицы и форточки. В противном случае температура может быстро подняться до 50 градусов, что приведет к гибели урожая, заключила специалист.
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