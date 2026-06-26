Стало известно, как ухаживать за томатами в июле для активного плодоношения

26 июня 2026, 19:48

Садовод Самойлова: гумат калия станет лучшей подкормкой для томатов в июле

Фото: Istock/Denisfilm

В июле для активного плодоношения томатов требуется особый уход. Об этом сообщила садовод Светлана Самойлова.





В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнула, что в этот период эффективной подкормкой служит раствор гумата калия в воде.

«Лучшая подкормка для томатов — две столовые ложки гумата калия, растворенные в 8–10 литрах воды. Либо, если у вас на участке есть бочка на 200 литров, нужно налить туда воду, подождать, пока она нагреется, затем вылить туда литр гумата калия. Правда, использовать такое удобрение можно только в том случае, если у вас на участке оборудован капельный полив», — сообщила Светлана.