Стало известно, как в России меняется стоимость жизненно важных лекарств

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Динамика стоимости препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) не превышает уровня инфляции. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках заседания комитета Госдумы по охране здоровья.
«Очень чувствительным для граждан вопросом является контроль за ценами на лекарственные препараты. По ЖНВЛП обеспечиваем сегодня за счет регулирования динамику цен ниже уровня инфляции», — пояснил Мурашко.
При этом он подчеркнул, что введение маркировки препаратов обеспечивает стабильность в данном вопросе.
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Элина Позднякова