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Стало известно, как в России меняется стоимость жизненно важных лекарств

Мурашко: динамика цен на жизненно важные лекарства не превышает уровня инфляции
13 марта 2024, 18:27
Фото: iStock/MJ_Prototype

Фото: iStock/MJ_Prototype

Динамика стоимости препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) не превышает уровня инфляции. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках заседания комитета Госдумы по охране здоровья.
«Очень чувствительным для граждан вопросом является контроль за ценами на лекарственные препараты. По ЖНВЛП обеспечиваем сегодня за счет регулирования динамику цен ниже уровня инфляции», — пояснил Мурашко.

При этом он подчеркнул, что введение маркировки препаратов обеспечивает стабильность в данном вопросе.


Ранее стало известно, что более полутора миллионов рецептов на льготные лекарства жители Московской области оформили через интернет благодаря развитию телемедицины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Академик РАО Асмолов: Идея об отмене ЕГЭ — за пределами профессионализма
13 марта 2024, 18:45

Фото: istockphoto.com/mapo

Психолог, педагог, публицист, доктор психологических наук, академик Российской академии образования Александр Асмолов заявил, что инициатива по отмени обязательности сдачи ЕГЭ, которую внесли в Госдуму, бессмысленна и далека от профессионализма.
Он высказал мнение о том, что все споры вокруг ЕГЭ – игра политиков.

«Любое предложение, касающееся образования, носящее бессистемный характер, что-то отменить, а что-то ввести, бессмысленно. Я считаю, что это предложение далеко за пределами профессионализма», – прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Асмолов.

Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР разработала законопроект об отмене обязательных единых государственных экзаменов (ЕГЭ) при выпуске из школы и предоставлении учащимся права выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

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#лдпр
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В Госдуме начали работу над изменениями в Налоговый кодекс
13 марта 2024, 18:40

Фото: iStock/blinow61

Государственная дума и правительство России уже приступили к работе над изменениями в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение прогрессивной шкалы налогообложения.
Эту информацию подтвердил глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

«Мы стремимся к оперативной реализации этих предложений, поэтому депутаты будут вносить изменения в Налоговый кодекс», — отметил Аксаков.
Идею модернизации налоговой системы высказал в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Глава государства подчеркнул необходимость осуществить это до 2030 года и предложил рассмотреть возможность увеличения налоговой нагрузки на лиц с высокими доходами.

В последующем Путин высказал поддержку прогрессивному налогообложению в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. По мнению президента, российское общество и бизнес смогут адекватно воспринять эти новшества.

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Умер вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус
Вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус скоропостижно умер на 54-м году жизни
13 марта 2024, 18:31

Фото: iStock/Boris Ipatov

Вице-президент «Лукойла» Виталий Владимирович Робертус скончался на 54-м году жизни, сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что он начал свой путь в компании как экономист сразу после окончания института и прошел через все ступени карьерного роста.

За 30 лет активной деятельности в «Лукойле» Робертус заслужил уважение не только со стороны коллег, но и отрасли в целом. Его вклад в развитие отечественного топливно-энергетического комплекса был отмечен государственными и ведомственными наградами.

В пресс-службе добавили, что в памяти коллектива «Лукойла» Робертус останется талантливым лидером, многосторонним человеком и отзывчивым другом.

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#развитие
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Конфликту на Украине предрекли перелом из-за истощения ВСУ
Advanced: на Украине может произойти перелом летом 2024 года из-за истощения ВСУ
13 марта 2024, 18:24

Фото: iStock/IherPhoto

К началу лета ситуация в зоне спецоперации может достичь критической точки из-за истощения Вооруженных сил Украины (ВСУ), считают эксперты издания Advanced.
Авторы публикации предупреждают, что без увеличения поддержки со стороны Запада и изменений в стратегии Киева, обстановка на фронте будет только ухудшаться. Они прогнозируют, что точка перелома может наступить уже через несколько месяцев.

В статье подчеркивается, что ВСУ страдают от нехватки боеприпасов и персонала, их боеспособность ослабевает, в то время как возможность мощного прорыва со стороны Вооруженных сил России становится все более реальной. Военные аналитики отмечают, что российские войска успешно создали сложную сеть оборонительных укреплений на протяжении сотен километров, адаптировались к условиям и быстро научились действовать.

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#военные
#всу
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Возраст российской молодёжи могут повысить до 38 лет в ближайшие годы
Глава ВЦИОМ: Молодёжью в России могут оказаться люди до 38 лет
13 марта 2024, 17:48

Фото: iStock/JLco - Julia Amaral

Возраст молодёжи могут повысить как минимум до 38 лет в ближайшие 10 лет. Такое мнение высказал директор ВЦИОМ Валерий Федоров на лекции в рамках образовательной программы на Международной выставке «Россия».
В настоящее время возраст российской молодёжи официально находится на уровне 35 лет. Президент России Владимир Путин в 2020 году подписал закон о молодёжной политике в РФ, который закрепил это положение на государственном уровне.

Валерий Федоров поделился своим мнением по вопросу расширения данной категории до 38 лет. Он назвал основанием для такого изменения даже не стремление порадовать вроде бы уже не совсем молодых людей, а желание распространить государственные программы поддержки и помощи на россиян, которые постарше.

Федоров отметил, что возраст молодёжи может подняться до 38 лет в перспективе ближайших десяти лет, не раньше.

«Скорее всего планка будет расти и дальше, но не быстро. Это связано и с общей продолжительностью жизни. Сейчас одна из главных задач для России — повысить продолжительность жизни в стране», — добавил он.

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#вциом
#россияне
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Для подмосковных победителей интеллектуальных игр провели экскурсию по выставке «Россия»
13 марта 2024, 17:44

Фото: пресс-служба общества «Знание»

Студенты Орехово-Зуевского железнодорожного техникума и ученики Ивановской школы, одержавшие победу на Всероссийских интеллектуальных играх, посетили международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Экскурсию для ребят провели гиды программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». В программу вошло посещение павильона Сбера, павильона «Россия — моя история» и прочие разделы выставки, посвящённые различным отечественным достижениям», — отмечается в сообщении.
Всероссийские интеллектуальные игры были организованы обществом «Знание» в рамках профориентационного курса «Россия — мои горизонты». В играх, посвящённых современным успехам России в науке и промышленности, приняли участие студены и школьники из 28 регионов страны.

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Мужчина отбился от тащившего его в лес за ногу медведя
13 марта 2024, 17:28

Фото: iStock/valdecasas

В Таиланде гималайский медведь набросился на мужчину, но растерзать жертву не смог. Об этом сообщает The Thaiger.
Пхумин Джойсаку из провинции Бурирам отправился в лес, чтобы собирать яйца муравьев. В процессе он почувствовал приближение огромного зверя. Им оказался гималайский медведь.

Хищник сразу же набросился на мужчину, вцепился ему в руку, повалил на землю и за ногу потащил в заросли. Мужчина оперативно вспомнил, что прихватил с собой на лесную прогулку нож. Он стал им резко размахивать, чем и отпугнул медведя.

Когда Джойсаку удалось перевести дух и удостоверится, что он находится в безопасности, потерпевший позвонил жене и попросил о помощи. Родные, прибывшие на место происшествия, нашли Джойсаку сидящим на земле с окровавленными руками и ногами. Позже он заявил, что раскаивается, если случайно ранил зверя, потому что хотел только напугать его.

Местные жители рассказали, что это уже ни первый случай, когда медведи выходят к людям в этих краях. Обычно звери ведут себя не агрессивно. Представитель местного заповедника предположил, что мужчине встретилась самка гималайского медведя, у которой недавно появилось потомство, потому она вела себя агрессивно по отношению к пришедшему на ее территорию человеку.

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Умер американец, проживший более 70 лет в «железном легком»
Умер Пол Александер, проживший более 70 лет в аппарате искусственного дыхания
13 марта 2024, 17:24

Фото: iStock/Soumen Hazra

Американец Пол Александер, который почти всю свою жизнь провел на аппарате искусственного дыхания «железное легкое» из-за последствий полиомиелита, скончался в возрасте 78 лет.
Об этом сообщили на его странице на платформе Gofundme, где собирались средства для его поддержки.

«Пол Александер... скончался... После того, как он перенес полиомиелит в детстве, он провел более 70 лет прикованным к "железному легкому"», — говорится в сообщении.
Тем не менее, отмечается, что за это время он достиг многих успехов: поступил в колледж, стал юристом и писателем. Со временем, однако, он лишился возможности покидать свое медицинское устройство.

Причина смерти Александера в сообщении не уточняется.

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Жителей Подмосковья пригласили прийти на выборы всей семьей и принять участие в конкурсе
13 марта 2024, 17:22

Фото: iStock/bizoo_n

Избирателей из Подмосковья приглашают прийти на участки для голосования 15-17 марта вместе со своими родными и близкими. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Всей семьёй».
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать общее фото на избирательном участке. Чем больше членов семьи на фото, тем больше шансов на победу.

Если избиратели голосуют удаленно, то можно сделать фото на фоне компьютера. Затем фотографию нужно опубликовать на своей странице в социальной сети «Одноклассники» или «Вконтакте», сопроводив хештэгом проекта #всейсемьей.

Розыгрыш призов состоится 4 апреля. Победители смогут получить сертификаты на покупки OZON, семейные фотокниги и т.д. Среди финалистов будут разыграны семейные путешествия.

Более подробная информация о проекте «Всей семьей» – на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф.

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