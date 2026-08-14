Стало известно, как в центральной России появились опасные испанские слизни
Испанские слизни, которые в последнее время массово появляются в московских парках и огородах, могли попасть в Россию ещё в конце 1990-х годов. Как рассказал Mash лимаколог Евгений Шиков, вредителей завезли вместе с цветами и заражённым грунтом из Голландии.
По словам специалиста, сначала такой грунт оказался в Тверской области, а затем слизни добрались до Москвы. Первых особей заметили на Тверской улице. Остановить их распространение не удалось: испанские слизни являются гермафродитами, и одна особь за сезон способна дать до 400 потомков.
Опасность они представляют не только для растений. Естественных врагов в наших широтах у вредителей практически нет, а местные птицы пока не умеют распознавать новый вид. При этом слизни могут добираться до гнёзд певчих птиц, повреждать глаза птенцов и становиться причиной их гибели.
Полностью избавиться от испанских слизней пока не удалось даже во Франции и Германии. Химические средства борьбы существуют, однако в парках и дворах их применение может быть опасным для детей и домашних животных.
Эксперт советует использовать более безопасные способы — например, берёзовый дёготь, запах которого отпугивает слизней. Ещё один радикальный вариант — полностью вывезти заражённый грунт.
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