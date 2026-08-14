Стало известно, как в центральной России появились опасные испанские слизни

14 августа 2026, 11:27

Испанских слизней завезли в Россию из Голландии ещё 26 лет назад

Фото: Istock / gabort71

Испанские слизни, которые в последнее время массово появляются в московских парках и огородах, могли попасть в Россию ещё в конце 1990-х годов. Как рассказал Mash лимаколог Евгений Шиков, вредителей завезли вместе с цветами и заражённым грунтом из Голландии.