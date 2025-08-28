Стало известно, как выбрать хорошего мастера по маникюру

28 августа 2025, 15:25

Эксперт Мустафутдинова: мастер маникюра не должен брать телефон в перчатках

Фото: iStock/igor_kell

Хороший мастер маникюра в первую очередь должен соблюдать санитарные нормы. Об этом предупредила мастер-педагог международной сети учебных пространств в сфере красоты «Эколь» Анастасия Мустафутдинова.





По её словам, инструменты для маникюра должны находиться в закрытых пакетах, а пилочки не могут использоваться повторно.





«Если инструменты достаются из уже вскрытых пакетов, а пилочки используются повторно — это прямое нарушение безопасности и может нанести вред здоровью клиента. У профессионала обязательно должно быть оборудование для трехэтапной дезинфекции, стерильные пакеты с одноразовыми инструментами должны вскрываться при клиенте», — пояснила Мустафутдинова в беседе с «Газетой.Ru».

