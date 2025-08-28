Стало известно, как выбрать хорошего мастера по маникюру
Хороший мастер маникюра в первую очередь должен соблюдать санитарные нормы. Об этом предупредила мастер-педагог международной сети учебных пространств в сфере красоты «Эколь» Анастасия Мустафутдинова.
По её словам, инструменты для маникюра должны находиться в закрытых пакетах, а пилочки не могут использоваться повторно.
«Если инструменты достаются из уже вскрытых пакетов, а пилочки используются повторно — это прямое нарушение безопасности и может нанести вред здоровью клиента. У профессионала обязательно должно быть оборудование для трехэтапной дезинфекции, стерильные пакеты с одноразовыми инструментами должны вскрываться при клиенте», — пояснила Мустафутдинова в беседе с «Газетой.Ru».
Она также добавила, что стол и оборудование должны обрабатываться после каждого клиента. Кроме того, мастер не должен брать телефон, работая в перчатках.
Мустафутдинова подчеркнула, что во время маникюра не должно быть боли. Профессионал своего дела умеет работать с любыми типами кожи и учитывать индивидуальные особенности клиента, чтобы он чувствовал себя комфортно, заключила эксперт.
Тем временем астролог Валентина Вильнер рассказала «Москве 24», что маникюр в благоприятных цветах поможет привлечь в жизнь удачу, успех и любовь.
«С 1 по 19 сентября для ногтей лучше всего выбирать дизайн в желтых, оранжевых и золотых оттенках. С 20 сентября по 13 октября приносить удачу, успех и любовь будет маникюр терракотового, горчичного, коричневого и песочного цветов», — отметила астролог.
При этом с 14 октября по 6 ноября для покрытия ногтей стоит выбирать пудровый, грязно-розовый или нюдовый цвета. А с 7 ноября и до конца осени — бордовый, кроваво-красный, фиолетовый или чёрный.