Стоматолог рассказала, чем опасно наращивание зубов гель-лаком

Фото: iStock/Bojan89
Модный тренд на наращивание зубов гель-лаком может привести к их потере и аллергии. Об этом предупредила стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.
В последнее время мастера по маникюру начали восстанавливать поломанные зубы с помощью базы для наращивания ногтей.
По её словам, если пломба завышена, то нагрузка на зубы будет распределяться неравномерно. В этом случае может появиться повторный скол, который, вероятно, уйдет еще глубже в ткань под десну, и придётся удалять зуб.
Кроме того, гель-лак при попадании на слизистую может вызвать сильную аллергию, предупредила специалист.
В свою очередь детский стоматолог «СМ-Стоматология» Диляра Ахтямова отметила в интервью «Газете.Ru», что для сохранения здоровья зубов необходимо заботиться о них с самого детства.
По её словам, в течение дня ребенку необходимо давать яблоки, груши, огурцы, морковь и т.п., так как они помогают дополнительно очищать зубы от налета.
Она также обратила внимание на важность витамина K2 для здоровья детских зубов. Его содержат сливочное масло из коровьего молока, масло эму, жирная морская рыба, квашеная капуста, а также сыры Гауда и бри.
Читайте также:
Стоматолог Хохлов развеял миф о вреде виниров для зубов
Стоматолог раскрыла главные ошибки в уходе за зубами
Стоматолог развеяла распространенный миф о пользе кальция для зубов
«Когда стоматолог устанавливает пломбу, он делает форму строго в соответствии с прикусом. Это важно, чтобы было смыкание с зубами-антагонистами», — пояснила Балакирева в беседе с «Москвой 24».
По её словам, если пломба завышена, то нагрузка на зубы будет распределяться неравномерно. В этом случае может появиться повторный скол, который, вероятно, уйдет еще глубже в ткань под десну, и придётся удалять зуб.
Кроме того, гель-лак при попадании на слизистую может вызвать сильную аллергию, предупредила специалист.
В свою очередь детский стоматолог «СМ-Стоматология» Диляра Ахтямова отметила в интервью «Газете.Ru», что для сохранения здоровья зубов необходимо заботиться о них с самого детства.
По её словам, в течение дня ребенку необходимо давать яблоки, груши, огурцы, морковь и т.п., так как они помогают дополнительно очищать зубы от налета.
«Для здоровья зубов необходим кальций и витамин D. Поэтому в рацион ребенка следует включить фундук, фасоль, брокколи, семена кунжута, семена подсолнуха, семена чиа — эти продукты богаты кальцием. Если говорить о витамине D, то лучшие источники — это животные продукты, например, жирная рыба, печень, сыр и яичные желтки», — пояснила Ахтямова.
Она также обратила внимание на важность витамина K2 для здоровья детских зубов. Его содержат сливочное масло из коровьего молока, масло эму, жирная морская рыба, квашеная капуста, а также сыры Гауда и бри.
Читайте также:
Стоматолог Хохлов развеял миф о вреде виниров для зубов
Стоматолог раскрыла главные ошибки в уходе за зубами
Стоматолог развеяла распространенный миф о пользе кальция для зубов
Элина Позднякова