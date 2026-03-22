Стало известно, как возраст перестал ограничивать карьерный рост в России
HR-директор Романова назвала возраст 50+ новым трендом на рынке труда
На российском рынке труда сложилась редкая ситуация: уровень безработицы остаётся исторически низким, при этом экономика испытывает дефицит квалифицированных кадров. HR-директор Валентина Романова заявила, что профессиональная активность после 50 лет формирует новый тренд на рынке труда.
В беседе с RT Романова отметила, что компании запускают программы переобучения для взрослых специалистов. При этом возраст не ограничивает карьерный рост. По её словам, работодатели активно ищут не только управленцев, но и прикладные специальности.
«Сейчас наблюдается устойчивый спрос на рабочие и инженерные профессии. Например, квалифицированный сантехник уже сегодня может зарабатывать больше, чем начинающий бухгалтер», — пояснила эксперт.Среди востребованных направлений для смены карьеры HR-директор выделила сантехника, электрика, монтажника, инженера-конструктора, специалистов по обслуживанию оборудования, а также административных и хозяйственных специалистов.