Стало известно, как возраст перестал ограничивать карьерный рост в России

22 марта 2026, 18:34

HR-директор Романова назвала возраст 50+ новым трендом на рынке труда

На российском рынке труда сложилась редкая ситуация: уровень безработицы остаётся исторически низким, при этом экономика испытывает дефицит квалифицированных кадров. HR-директор Валентина Романова заявила, что профессиональная активность после 50 лет формирует новый тренд на рынке труда.





В беседе с RT Романова отметила, что компании запускают программы переобучения для взрослых специалистов. При этом возраст не ограничивает карьерный рост. По её словам, работодатели активно ищут не только управленцев, но и прикладные специальности.

«Сейчас наблюдается устойчивый спрос на рабочие и инженерные профессии. Например, квалифицированный сантехник уже сегодня может зарабатывать больше, чем начинающий бухгалтер», — пояснила эксперт.