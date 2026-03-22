В Госдуме назвали важный нюанс изучения родного языка в школах

22 марта 2026, 11:46

Депутат Вассерман: изучение родного языка в школах замедлит процесс его забвения

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что изучение родного языка в школах замедлит процесс его исчезновения.





В беседе с NEWS.ru Вассерман пояснил, что сохранению языка способствует живое общение. Он отметил, что предсказать, останется ли наречие в живом обиходе, заранее невозможно — это зависит от того, используют ли люди его в повседневной речи.

«Родной — это не тот язык, что записан в документах, а тот, который впитан с молоком матери и используется в жизни», — подчеркнул депутат.



