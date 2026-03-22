«Войдём в апрель без снега»: Москвичам спрогнозировали небывалое таяние
Синоптик Позднякова спрогнозировала исчезновение снега в Москве до апреля
В столице снежный покров может исчезнуть до начала апреля. Об этом сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
В беседе с RT синоптик пояснила, что тёплая погода ускорит таяние снега. Она отметила, что за минувшие сутки на ВДНХ высота снежного покрова сократилась на три см и сейчас составляет 20 см, что уже немного ниже климатической нормы.
«Можно рассчитывать, что темп таяния снега на этой неделе сохранится. Это даёт нам возможность предположить, что в апрель мы войдём без снежного покрова, по крайней мере в Москве», — уточнила Татьяна.Позднякова добавила, что март 2026 года может установить рекорд по продолжительности солнечного сияния. По её оценке, показатель значительно превысит норму. Кроме того, месяц отличается сухой погодой и, скорее всего, войдёт в десятку самых засушливых мартов за всю историю метеонаблюдений.