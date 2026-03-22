«Войдём в апрель без снега»: Москвичам спрогнозировали небывалое таяние

22 марта 2026, 15:51

Синоптик Позднякова спрогнозировала исчезновение снега в Москве до апреля

Фото: Istock/Max Zolotukhin

В столице снежный покров может исчезнуть до начала апреля. Об этом сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





В беседе с RT синоптик пояснила, что тёплая погода ускорит таяние снега. Она отметила, что за минувшие сутки на ВДНХ высота снежного покрова сократилась на три см и сейчас составляет 20 см, что уже немного ниже климатической нормы.

«Можно рассчитывать, что темп таяния снега на этой неделе сохранится. Это даёт нам возможность предположить, что в апрель мы войдём без снежного покрова, по крайней мере в Москве», — уточнила Татьяна.