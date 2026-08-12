Двух туристов-москвичей спасли из туманного плена в Магаданской области
Спасатели вывели двоих москвичей из тумана в магаданской бухте Нагаева — туристы заблудились во время прогулки. Об этом сообщили в канале "ОГКУ «ПСЦ ГО ЗНТ и ПБ Магаданской области»" на платформе MAX.
Согласно материалу, инцидент произошёл в ночь с 11 на 12 августа в районе «Каменного венца». Из-за сильного тумана и темноты туристы 2000 и 2001 годов рождения не смогли найти дорогу обратно в Магадан и вызвали помощь.
На поиски выехала аэролодка Пожарно-спасательного центра (ПСЦ). Специалисты обследовали побережье бухты и обнаружили заблудившихся жителей Москвы. Медицинская помощь путешественникам не понадобилась. В настоящий момент их уже благополучно доставили в Магадан.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Абхазии задержали мужчину, который избил российскую туристку в одном из местных кафе. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и об угрозе убийством.
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