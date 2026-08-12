Двух туристов-москвичей спасли из туманного плена в Магаданской области

12 августа 2026, 03:46

В бухте Нагаева в Магаданской области спасли двух заблудившихся в тумане москвичей

Фото: канал в MAX «ОГКУ ПСЦ ГО ЗНТ и ПБ Магаданской области»/@id4909012392_gos

Спасатели вывели двоих москвичей из тумана в магаданской бухте Нагаева — туристы заблудились во время прогулки. Об этом сообщили в канале "ОГКУ «ПСЦ ГО ЗНТ и ПБ Магаданской области»" на платформе MAX.