Сын пропавшей почти год Усольцевой раскрыл, куда могли сбежать его родные

12 августа 2026, 02:20

Сын пропавшей почти год Усольцевой предположил, что родные могли сбежать в Калифорнию

Фото: iStock/Salah Latreche

Сын пропавшей почти год назад вместе с мужем и дочерью в красноярской тайге Ирины Усольцевой, Даниил Баталов, допустил, что его мать, отчим и сестра могли скрыться в США. Слова Баталова передает ТАСС.





Напомним, что семья Усольцевых исчезла в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь ушли в поход к горе Буратинка и не вернулись. С ними была собака породы корги. Масштабные поиски не дали результатов. В июне 2026 года специалисты в очередной выезжали на место, но после этого операцию приостановили.



Следствие изначально отрабатывало три версии: несчастный случай, криминальная версия и добровольный уход. Точный маршрут, по которому Усольцевы планировали идти, установить не удалось. Баталов хочет верить, что его родственники живы. Ранее он считал, что близкие заблудились в лесу, но теперь убежден, что они намеренно покинули страну.



«Если говорить о том, куда они могли сбежать, а я уверен, что они уехали за границу, то у отца есть бывшая жена и их сын Матвей в Калифорнии. Туда уехать могли», — пояснил Баталов.