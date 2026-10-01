В Кемерове 2 октября откроют новый парк с мостом и памп-треком
Новый парк на берегу Искитимки в Кемерове начнет принимать посетителей 2 октября. Открытие запланировали на 14:00, к этому времени подрядчик завершит подготовку территории и уберет временные ограждения.
«Сiбдепо» отметили, что все строительные работы на объектах завершили до 30 сентября. После открытия посетители смогут осматривать территорию, гулять по парку и посещать экскурсии, сообщили в администрации города.
В новом общественном пространстве обустроили прогулочный маршрут к памятнику Александру Невскому, событийную площадку с амфитеатром и детскую зону. Также там появился крупнейший в Кузбассе асфальтированный памп-трек.
Еще одним объектом благоустройства стал новый пешеходный мост через Искитимку.
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