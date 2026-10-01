В Кемерове 2 октября откроют новый парк с мостом и памп-треком

01 октября 2026, 15:24

На территории оборудовали амфитеатр, детскую площадку и прогулочный маршрут

Фото: istockphoto / Valerii Apetroaiei

Новый парк на берегу Искитимки в Кемерове начнет принимать посетителей 2 октября. Открытие запланировали на 14:00, к этому времени подрядчик завершит подготовку территории и уберет временные ограждения.