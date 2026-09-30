Стало известно, как защититься от фишинговых атак
Доцент Щербаченко: антивирус и менеджер паролей защитят от фишинговых атак
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко рассказал, как защититься от фишинговых атак.
В беседе с NEWS.ru эксперт рекомендовал использовать антивирус и менеджер паролей.
«Фишинг — это когда преступник притворяется банком, коллегой или другом, чтобы вы сами отдали ему пароли, деньги или доступ к аккаунту. Это не про «сложный взлом», а про психологию: вас торопят, пугают, давят на эмоции — и ждут, что вы кликнете. В целях защиты поможет многофакторная аутентификация, которая не позволит злоумышленнику войти в профиль даже при утечке данных», — пояснил доцент.Щербаченко добавил, что от обмана спасут антивирус, регулярные обновления программ и браузера и игнорирование «внезапных» файлов.