Стало известно, как защититься от нападения агрессивной собаки

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Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев поделился важными рекомендациями по безопасности в случае нападения агрессивной собаки. Об этом пишет РИА Новости.
В интервью он подчеркнул, что в такой ситуации не следует вступать в противоборство с животным.
По информации РИА Новости, в среду в садовом товариществе Адлерского района две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи, напали на девятилетнего мальчика. Ребёнок получил множественные ранения лица и был госпитализирован в сочинскую больницу в тяжелом состоянии. Позже его доставили вертолетом в Краснодар. Как сообщил источник в правоохранительных органах, мальчику провели операцию, он по-прежнему находится в тяжелом состоянии.
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«При нападении агрессивной собаки нужно максимально закрыть важные органы и лежать неподвижно. Если животное повалило вас на землю, постарайтесь закрыть шею и голову одеждой или сумкой, спрячьте кисти рук и оставайтесь в спокойном положении», — отметил Голубев.
По информации РИА Новости, в среду в садовом товариществе Адлерского района две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи, напали на девятилетнего мальчика. Ребёнок получил множественные ранения лица и был госпитализирован в сочинскую больницу в тяжелом состоянии. Позже его доставили вертолетом в Краснодар. Как сообщил источник в правоохранительных органах, мальчику провели операцию, он по-прежнему находится в тяжелом состоянии.
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Дарья Осипова