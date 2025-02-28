Россиян предупредили о новой схеме обмана аферистов через почтовые рассылки

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Россияне стали мишенью новой схемы мошенничества через электронную почту, при которой злоумышленники маскируют фишинговые письма под легальные рассылки интернет-магазинов и маркетплейсов. Об этом предупредил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в интервью с «Лента.ру».
По его словам, преступники тщательно копируют стиль, логотипы и содержание писем от крупных ритейлеров, чтобы вызвать доверие. В такие поддельные рассылки они добавляют призывы к действию — например, сообщения о «розыгрыше квартиры», «бесплатном призе» или ограниченных акциях.
Поскольку пользователи привыкли к регулярным уведомлениям от магазинов, они чаще переходят по ссылкам или вводят личные данные, не замечая подвоха.
Ульянов подчеркнул, что даже минимальные несоответствия в оформлении (неправильные шрифты, смещённые элементы дизайна, опечатки в доменах) должны насторожить получателя. Эксперт рекомендует никогда не переходить по ссылкам из таких писем напрямую, а проверять акции через официальные сайты или приложения.
Кроме того, важно игнорировать запросы на ввод любой конфиденциальной информации — паролей, номеров карт или паспортных данных.
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Поскольку пользователи привыкли к регулярным уведомлениям от магазинов, они чаще переходят по ссылкам или вводят личные данные, не замечая подвоха.
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Ульянов подчеркнул, что даже минимальные несоответствия в оформлении (неправильные шрифты, смещённые элементы дизайна, опечатки в доменах) должны насторожить получателя. Эксперт рекомендует никогда не переходить по ссылкам из таких писем напрямую, а проверять акции через официальные сайты или приложения.
Кроме того, важно игнорировать запросы на ввод любой конфиденциальной информации — паролей, номеров карт или паспортных данных.
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Мария Моисеева