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Россиян предупредили о новой схеме обмана аферистов через почтовые рассылки

Аналитик Ульянов: Мошенники стали маскировать письма под рассылки от магазинов
Фото: iStock/Sitthiphong

Фото: iStock/Sitthiphong

Россияне стали мишенью новой схемы мошенничества через электронную почту, при которой злоумышленники маскируют фишинговые письма под легальные рассылки интернет-магазинов и маркетплейсов. Об этом предупредил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в интервью с «Лента.ру».
По его словам, преступники тщательно копируют стиль, логотипы и содержание писем от крупных ритейлеров, чтобы вызвать доверие. В такие поддельные рассылки они добавляют призывы к действию — например, сообщения о «розыгрыше квартиры», «бесплатном призе» или ограниченных акциях.

Поскольку пользователи привыкли к регулярным уведомлениям от магазинов, они чаще переходят по ссылкам или вводят личные данные, не замечая подвоха.

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Ульянов подчеркнул, что даже минимальные несоответствия в оформлении (неправильные шрифты, смещённые элементы дизайна, опечатки в доменах) должны насторожить получателя. Эксперт рекомендует никогда не переходить по ссылкам из таких писем напрямую, а проверять акции через официальные сайты или приложения.

Кроме того, важно игнорировать запросы на ввод любой конфиденциальной информации — паролей, номеров карт или паспортных данных.

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«Стал занозой»: всплыли новые детали убийства Влада Листьева
Журналист Додолев: заказчики покушения на Листьева хотели его ранить, не убить
28 февраля 2025, 05:52

Влад Листьев (Фото: кадр из новогоднего выпуска «Поля Чудес», 1991 год)

Первого генерального директора ОРТ Влада Листьева изначально планировали не убить, а лишь ранить с целью запугать. Об этом в интервью NEWS.ru заявил журналист Евгений Додолев, ссылаясь на беседу с экс-подполковником ФСБ Александром Литвиненко.
«Листьев стал занозой для многих в конце 1994 года. После того как его назначили гендиректором ОРТ, он на общем собрании уволил половину сотрудников», — рассказал Додолев, говоря о желании Листьева избавиться от коррупции и «странных премий», оставив лишь обычные зарплаты.
По данным Додолева, заказчиками выступали бизнесмен Бадри Патаркацишвили и олигарх Борис Березовский, которые хотели временно вывести телепродюсера из игры. Однако нанятые исполнители оказались непрофессионалами, что привело к трагическому исходу.

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«Задача заключалась в том, чтобы его ранили в подъезде. Однако наняли неграмотных исполнителей, как это часто бывает. Задание было просто вывести Листьева из игры, а не убивать», — объяснил журналист.
Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего московского дома. Березовский, как утверждается, после случившегося испытывал страх и сожаление, поскольку не планировал летальный исход.

Убийство медиаменеджера Листьева остаётся официально нераскрытым, несмотря на прошедшие десятилетия.

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Росавиация временно ограничила рейсы в аэропорту Шереметьево
28 февраля 2025, 04:01

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

В московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Решение принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в Росавиации.
Ограничения действуют с 02:41 по московскому времени. В настоящее время аэропорт временно прекратил прием и отправку рейсов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов России предсказали температуру ниже нормы в марте. Также «Радио 1» передавало, что стал известен срок для получения накопительной части пенсии.

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#меры
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В ряде регионов России предсказали температуру ниже нормы в марте
Вильфланд: в марте в трех округах РФ ожидается температура ниже нормы
28 февраля 2025, 03:25

Фото: iStock/alexander uhrin

На юге европейской части России, в Нижнем Поволжье и на Дальнем Востоке в марте температура опустится ниже климатической нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
При этом в северных регионах европейской территории страны, включая Москву и области Центрального федерального округа, прогнозируется аномально тёплая погода, мягкая для времени года.

По словам Вильфанда, наиболее заметное похолодание затронет Ставропольский край, юг Краснодарского края, а также Чукотку, Магаданскую область и север Камчатского края. В этих районах мартовские температуры будут существенно ниже средних многолетних значений.

Ранее сообщалось, что в ​штате Нью-Мексико загадочно погиб голливудская легенда Джин Хэкмен, известный по таким фильмам как «Непрощенный», «Супермен» и «Миссисипи в огне». ​Пожилой актер был найден мертвым в своем особняке, его жена также погибла. Подробнее о ​жизни Хэкмена и ​подозрительных обстоятельствах его смерти читайте в материале «Радио 1».

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#похолодание
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Стал известен срок для получения накопительной части пенсии
Сорокина: накопительную пенсию смогут забрать женщины в 55 и мужчины в 60 лет
28 февраля 2025, 03:25

Фото: iStock/PIKSEL

Россияне смогут получить накопительную часть пенсии при достижении прежнего пенсионного возраста — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщила заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
По словам эксперта, накопительная пенсия формировалась в период с 2002 по 2013 год за счет отчислений работодателей в ПФР или НПФ. С 2014 года система была заморожена.

В 2025 году правом на выплаты смогут воспользоваться женщины 1970 года рождения и мужчины 1965 года рождения. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, уточнила Сорокина.

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Депутаты предложил меры борьбы с нарушающими правила выгула собак
Депутат Нилов предложил меры борьбы с нарушающими правила выгула собак
27 февраля 2025, 23:56

Фото: iStock/YuriyGreen

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, какие меры нужно предпринять, чтобы избежать нападения собак на людей.
Напомним, 26 февраля в Сочи две домашние хаски напали на 8-летнего мальчика. Ребенок получил страшнейшие травмы лица, сейчас он находится в очень тяжелом состоянии. В тот же день в Екатеринбурге ротвейлер сбежал от хозяев и напал на женщину с ребенком. Мать прикрыла собой малыша. Они пролежали на асфальте полчаса, собака никого не подпускала, пока ее не удалось приманить колбасой.

«Те страшные случаи, которые произошли, это касается домашних животных. Это касается безмозглых хозяев, которые позволяют себе с бойцовыми собаками гулять без намордника... Поэтому вопрос домашних животных, ответственного отношения, чипирования, контроля и жёсткой ответственности за нарушение правил содержания и выгула должен быть», — заявил Нилов в беседе с RT.

В пример он привел ситуацию, когда хозяева привозят животных на дачу и оставляют их там.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила «Москве 24», что в Госдуме планируют доработать нормы защиты граждан от бродячих собак.

По ее словам, новая версия закона о защите граждан от агрессивных собак предусмотрит ранее неучтенные нюансы.

«Например, у нас нет четкого понимания, в каком виде граждане держат домашних животных, кто за них отвечает. Важно разработать шаги для предотвращения ситуаций, связанных с самовыгулом животных. Хозяева, которые это допускают, совершают опасный для общества поступок», — отметила депутат.

Она подчеркнула, что ответственность должна наступать, когда собаку выгуливают без поводка и намордника, а не тогда, когда она уже напала на людей.

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