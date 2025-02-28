Россиян предупредили о новой схеме обмана аферистов через почтовые рассылки

Россияне смогут получить накопительную часть пенсии при достижении прежнего пенсионного возраста — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщила заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.