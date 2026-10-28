Стало известно, как защититься от схемы Долиной при покупке автомобиля
Юрист Чирикова: проверка авто по VIN снижает риск потерять авто из-за мошенников
Старший преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова рассказала, что проверка автомобиля по VIN перед сделкой снижает риск потерять машину из-за схемы Долиной.
В беседе с NEWS.ru эксперт пояснила, что владелец перед продажей берёт кредит под залог авто, а запись об этом ещё не появляется в реестре залогов. После передачи машины он заявляет в полицию о мошенничестве.
«Перед покупкой проверьте машину по VIN и продавца в нотариальном реестре залогов. Сделайте это перед подписанием договора и получите у нотариуса выписку. Проверьте розыск и ограничения регистрационных действий, паспорт собственника и основание приобретения им автомобиля», — сообщила юрист.Чирикова добавила: если автомобиль окажется в залоге, покупателю стоит обратиться к юристу, собрать документы о законности покупки и при необходимости ходатайствовать о возврате авто по статье 82 УПК РФ.
В договоре эксперт рекомендует указать полную цену, время передачи и заверения продавца об отсутствии залогов, переводить деньги на счёт собственника с указанием договора и VIN, сохранить объявление, переписку, квитанцию и акт передачи.