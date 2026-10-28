Стало известно, как защититься от схемы Долиной при покупке автомобиля

28 октября 2026, 18:31

Юрист Чирикова: проверка авто по VIN снижает риск потерять авто из-за мошенников

Фото: Istock/SergeyKlopotov

Старший преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова рассказала, что проверка автомобиля по VIN перед сделкой снижает риск потерять машину из-за схемы Долиной.





В беседе с NEWS.ru эксперт пояснила, что владелец перед продажей берёт кредит под залог авто, а запись об этом ещё не появляется в реестре залогов. После передачи машины он заявляет в полицию о мошенничестве.

«Перед покупкой проверьте машину по VIN и продавца в нотариальном реестре залогов. Сделайте это перед подписанием договора и получите у нотариуса выписку. Проверьте розыск и ограничения регистрационных действий, паспорт собственника и основание приобретения им автомобиля», — сообщила юрист.