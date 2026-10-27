В МВД назвали «окно возможностей» для автомобильных воров-борсеточников
Преступники, специализирующиеся на кражах ценностей из салонов автомобилей, действуют группами на парковках торговых центров и магазинов. Об основных уловках этой категории воров подробно рассказали в Управлении по организации общественного порядка МВД России. В ведомстве отметили, что число борсеточников в Москве и Подмосковье за последнее время снизилось, однако полностью искоренить их пока не удалось.
Как пояснил изданию официальный представитель ведомства, первая уловка рассчитана на то, что водитель отвлечен, пишет «Газета.Ru». Злоумышленник привлекает его внимание разговором, жестом или указанием на якобы неисправность машины, а сообщник в это время забирает вещи из салона.
Второй способ — проникновение в машину на парковке. Для этого преступники заранее высматривают вещи, оставленные на сиденьях в салоне автомобиля.
Еще одно «окно возможностей» у злоумышленников появляется при посадке и высадке водителя и его пассажиров. Вещи похищают, пока водитель загружает и разгружает покупки, разговаривает по телефону или отвлекается на пассажиров. Кроме того, на светофоре или в пробке кражу могут совершить из салона или багажника, если автомобиль не заперт, уточнили в пресс-службе МВД.
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