В МВД назвали «окно возможностей» для автомобильных воров-борсеточников

27 октября 2026, 12:52

МВД: у автомобильных воров есть четыре схемы кражи вещей из машины

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Преступники, специализирующиеся на кражах ценностей из салонов автомобилей, действуют группами на парковках торговых центров и магазинов. Об основных уловках этой категории воров подробно рассказали в Управлении по организации общественного порядка МВД России. В ведомстве отметили, что число борсеточников в Москве и Подмосковье за последнее время снизилось, однако полностью искоренить их пока не удалось.