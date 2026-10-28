В Роскачестве дали советы о подготовке автомобиля к зиме

28 октября 2026, 16:52

Роскачество: водителям нужно пересмотреть содержимое багажника перед началом зимы

Фото: iStock/Milan Krasula

С наступлением холодов автомобилистам рекомендуется проверить техническое состояние машины и дополнить содержимое багажника необходимыми вещами для зимних поездок. Специалисты Роскачества в беседе с RT перечислили предметы, которые помогут справиться с неожиданными ситуациями на дороге, включая разрядившийся аккумулятор, застрявший в снегу автомобиль и другие непредвиденные обстоятельства.





В первую очередь эксперты советуют запастись незамерзающей жидкостью для стеклоомывателя. При ее покупке важно изучать состав, выбирать проверенных продавцов и не ориентироваться исключительно на низкую стоимость.





«Всегда имейте её про запас. При покупке внимательно изучайте состав, не приобретайте товар в непроверенных местах и не гонитесь за дешевизной. Как правило, слишком низкая цена указывает на риск приобрести разбавленную подделку», — предупредили специалисты.

«Перед дальней поездкой проведите детальный осмотр: проверьте уровень масла и тормозной жидкости, состояние колёс, оцените общее техническое состояние машины», — заключили собеседники RT.