В Роскачестве дали советы о подготовке автомобиля к зиме
Роскачество: водителям нужно пересмотреть содержимое багажника перед началом зимы
С наступлением холодов автомобилистам рекомендуется проверить техническое состояние машины и дополнить содержимое багажника необходимыми вещами для зимних поездок. Специалисты Роскачества в беседе с RT перечислили предметы, которые помогут справиться с неожиданными ситуациями на дороге, включая разрядившийся аккумулятор, застрявший в снегу автомобиль и другие непредвиденные обстоятельства.
В первую очередь эксперты советуют запастись незамерзающей жидкостью для стеклоомывателя. При ее покупке важно изучать состав, выбирать проверенных продавцов и не ориентироваться исключительно на низкую стоимость.
«Всегда имейте её про запас. При покупке внимательно изучайте состав, не приобретайте товар в непроверенных местах и не гонитесь за дешевизной. Как правило, слишком низкая цена указывает на риск приобрести разбавленную подделку», — предупредили специалисты.
Еще одним полезным приобретением станет пускозарядное устройство. Оно пригодится, если аккумулятор на морозе потеряет емкость и двигатель не удастся запустить. При выборе такого оборудования в Роскачестве рекомендуют отдавать предпочтение сертифицированным моделям.
Кроме того, в багажнике стоит держать стартовые провода для запуска двигателя от другого аккумулятора. Не лишним будет и буксировочный трос, который поможет вытащить автомобиль, застрявший в снегу или грязи. Специалисты советуют выбирать трос длиной от четырех до шести метров, учитывая допустимую разрывную нагрузку и тип креплений, подходящий конкретной машине.
Еще один необходимый аксессуар для зимы — автомобильная лопата. С ее помощью можно освободить колеса и откопать машину из сугроба, в том числе на городской парковке.
При этом водителям важно не забывать и об обязательном оснащении автомобиля. В багажнике должны находиться аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки и светоотражающий жилет.
Перед выездом также рекомендуется убедиться в исправности системы экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС. При аварии она позволяет автоматически передать экстренным службам информацию о ДТП и местонахождении автомобиля.
Дополнительно специалисты советуют проверить наличие запасного колеса или докатки и провести диагностику транспортного средства, особенно перед дальней дорогой.
«Перед дальней поездкой проведите детальный осмотр: проверьте уровень масла и тормозной жидкости, состояние колёс, оцените общее техническое состояние машины», — заключили собеседники RT.