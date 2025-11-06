На очистку семи водоемов в Сергиево-Посадском округе выделили 750 млн рублей
В Сергиево-Посадском округе реализуют масштабную программу по восстановлению водных экосистем. На проведение очистки водоемов выделили около 750 млн рублей из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе местной Администрации.
В программу вошли реки Кончура, Вондюга и Копнинка, а еще — Вифанское водохранилище, Гефсиманский и Скитский пруды, Лесное озеро. Работы направлены на улучшение экологического состояния водоёмов и создание комфортных природных зон для прогулки и отдыха жителей.
Специалисты «Мосводостока», которые принимают участие в проекте, разработали уникальные методики комплексного использования водных ресурсов. Они предложили внедрить инновационные технологии, которые помогут повысить эффективность очистки и обеспечить устойчивое развитие окружающей среды.
Помимо экологической части, проект включает и благоустройство прибрежных территорий. Вдоль водоёмов разместят пешеходные дорожки, зоны отдыха и туристические тропинки, чтобы сделать эти места более доступными и удобными для жителей и гостей округа.
В следующем году начнут основные работы на реке Копнинка, сейчас специалисты завершают этап проектирования.
