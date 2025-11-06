На очистку семи водоемов в Сергиево-Посадском округе выделили 750 млн рублей

06 ноября 2025, 11:52

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского городского округа

В Сергиево-Посадском округе реализуют масштабную программу по восстановлению водных экосистем. На проведение очистки водоемов выделили около 750 млн рублей из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе местной Администрации.