Медведь с секретом: на границе задержали плюшевую игрушку с контрабандой сигарет
На сочинской таможне задержали автомобиль, въезжавший из Абхазии, в котором обнаружили крупную партию контрабандных сигарет. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
150 тысяч пачек табачных изделий были спрятаны внутри мягкой игрушки — плюшевого медведя, а еще 50 тысяч — по всему салону машины.
Транспортное средство и содержимое изъяты, проводится проверка. Владельцам грозит административный штраф за попытку незаконного ввоза товара.
Ранее стало известно, что в Подмосковье таможенники пресекли ввоз наркотиков весом 300 килограммов. Незаконный товар на территорию страны доставила фура с фруктами из Молдавии.
