Оксфордский словарь раскрыл слово 2025 года
Оксфордский словарь английского языка назвал «рейджбейт» (ragebait) словом 2025 года. Об этом сообщило издательство Оксфордского университета (Oxford University Press) на своем официальном сайте.
Отмечается, что «рейджбейт» идеально обобщает хаос 2025 года.
Эксперты словаря объяснили, что этим словом обозначают «намеренно провокационный онлайн-контент, который создан с целью вызывать у аудитории такие негативные эмоции как гнев и возмущение».
Популярность «рейджбейта» выросла в три раза за последние 12 месяцев. Лингвисты связывают это с тем, что многие люди стали более осознанно использовать интернет. Из-за этого возросло число «провокаторов», которые намеренно создают спорный и раздражающий контент, желая привлечь внимание людей к той или иной теме.
