В Госдуме заявили, что «схема Долиной» не прокатит в России

30 ноября 2025, 20:25

Депутат Толмачёв спрогнозировал урегулирование судов по «схеме Долиной»

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Депутат Госдумы Александр Толмачёв предположил, что суды со временем урегулируют все сделки по «схеме Долиной».





В разговоре с «NEWS.ru» Толмачёв отметил, что проблема, когда продавцы пытаются оспорить сделки с недвижимостью и вернуть жильё, существует во всем мире.

«У нас «прославилась» Лариса Долина, в США — Кэти Перри. Правда, во втором случае она не продавец, а покупатель, который едва не остался без жилья. Продавец заявил, что в момент сделки был под воздействием обезболивающих, и потребовал дом обратно. Через несколько лет разбирательств суд всё расставил по местам. Певице — дом и компенсацию, продавцу — деньги от покупки, правда, за вычетом «штрафных санкций», — заявил политик.