В России с 1 декабря начнут собирать биометрию у иностранцев
С 1 декабря 2025 года в России начнется этап эксперимента по сбору биометрических данных иностранцев во всех пунктах пропуска через государственную границу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ.
Проект будет действовать до 30 июня 2026 года при наличии технической возможности в пунктах пропуска. В рамках эксперимента иностранные граждане и лица без гражданства будут проходить процедуру сбора биометрических персональных данных при пересечении границы России.
Напомним, что с 1 декабря 2024 года иностранцев и лиц без гражданства уже обязали сдавать биометрию в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский» и автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области при пересечении границы. Эта проверка также продлится до 30 июня 2026 года.
В конце октября сообщалось, что с июля 2026 года в РФ можно будет использовать биометрические данные для дистанционных сделок с недвижимостью. Новая система позволит подтверждать личность с помощью отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза или распознавания лица.
Ранее «Радио 1» передавало, что с 12 октября 2025 года в Норвегии, как и во всех странах Шенгенской зоны, вступила в силу новая система контроля въезда и выезда для граждан третьих стран.
Россияне, прибывающие в Норвегию с краткосрочными целями, обязаны будут сдавать биометрические данные при пересечении границы.