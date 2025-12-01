В России с 1 декабря начнут собирать биометрию у иностранцев

01 декабря 2025, 04:42

В РФ с 1 декабря начнут собирать биометрию иностранцев при пересечении госграницы

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

С 1 декабря 2025 года в России начнется этап эксперимента по сбору биометрических данных иностранцев во всех пунктах пропуска через государственную границу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ.





Проект будет действовать до 30 июня 2026 года при наличии технической возможности в пунктах пропуска. В рамках эксперимента иностранные граждане и лица без гражданства будут проходить процедуру сбора биометрических персональных данных при пересечении границы России.



Напомним, что с 1 декабря 2024 года иностранцев и лиц без гражданства уже обязали сдавать биометрию в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский» и автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области при пересечении границы. Эта проверка также продлится до 30 июня 2026 года.



