Стало известно, какая погода будет в Москве на следующей неделе
Синоптик Позднякова: В Москву с понедельника придут дожди и холода
На следующей неделе в столичный регион после аномальной жары придет заметное похолодание. Об этом сообщила главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова.
В разговоре с Общественной Службой Новостей она уточнила, что жара начнет спадать уже в предстоящие выходные. А с начала следующей недели погоду в Москве будет определять высотный, ныряющий циклон. Ветер сменится на северо-западный, а температура будет последовательно понижаться.
«В ночь на понедельник местами прогнозируется небольшой кратковременный дождь, днем дождя будет больше. Минимальная температура в понедельник +14…+16 °С, дневная температура +18…+20 °С. То есть температурный фон еще будет соответствовать климатической норме», — отметила синоптик.
При этом во вторник, 26 мая, ожидается дождь. Ночью будет около +9…+14 °С, а днем — до +12…+17 °С. В ночь на среду будет еще холоднее — порядка +7…+12 °С, днем потеплеет до +10…+15 °С. Такая температура больше характерна для конца апреля, сказала Позднякова. Она добавила, что с четверга погода начнет улучшаться.
При этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал Москве 24, что в столице на следующей неделе практически каждый день будут идти дожди.
«Со вторника, 26 мая, и до конца рабочей недели ожидаются наиболее сильные дожди. Ослабление осадков начнется в среду и четверг, 27–28 мая, местами будут прояснения», — спрогнозировал эксперт.
Метеорологическое лето уже пришло, однако от колебаний температур никуда не деться. И к этому следует быть всегда готовым, заключил Ильин.