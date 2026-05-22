Стало известно, какая погода будет в Москве на следующей неделе

Синоптик Позднякова: В Москву с понедельника придут дожди и холода

На следующей неделе в столичный регион после аномальной жары придет заметное похолодание. Об этом сообщила главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова.





В разговоре с Общественной Службой Новостей она уточнила, что жара начнет спадать уже в предстоящие выходные. А с начала следующей недели погоду в Москве будет определять высотный, ныряющий циклон. Ветер сменится на северо-западный, а температура будет последовательно понижаться.





«В ночь на понедельник местами прогнозируется небольшой кратковременный дождь, днем дождя будет больше. Минимальная температура в понедельник +14…+16 °С, дневная температура +18…+20 °С. То есть температурный фон еще будет соответствовать климатической норме», — отметила синоптик.

«Со вторника, 26 мая, и до конца рабочей недели ожидаются наиболее сильные дожди. Ослабление осадков начнется в среду и четверг, 27–28 мая, местами будут прояснения», — спрогнозировал эксперт.