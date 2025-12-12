Стало известно, какая погода ожидает москвичей на выходных

12 декабря 2025, 14:36

Метеоролог Позднякова: в Москве на выходных похолодает до -10 °С

Фото: iStock/VvoeVale

На предстоящих выходных в столичном регионе будет холодно и ветрено. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По её прогнозу, к вечеру пятницы в Москве похолодает до -2 °С.





«В течение суток будут небольшие осадки. Усилится ветер. На улице будет очень скользко. В субботу и воскресенье облачно, с прояснениями. Местами небольшой снег. Температура будет падать. В субботу -3…-5 °С. В воскресенье холоднее: -4…-9 °С», — рассказала Позднякова «Вечерней Москве».

«В субботу ожидается небольшой снежок, в воскресенье без осадков. В субботу сохранится северный ветер с порывами до 12—17 м/сек. Нам будет казаться, что стало очень холодно. В воскресенье — -6...-8 °С, по области — до -9 °С. Днём будет солнышко, сохранится ветер», — уточнила Позднякова.