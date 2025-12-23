В Подольске пройдёт новогодний фестиваль с маркетом и развлечениями

23 декабря 2025, 09:22

С 26 по 30 декабря 2025 года и с 4 по 11 января 2026 года на бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики в Подольске будет работать зимний квартал вкуса, творчества и развлечений. Новогодний фестиваль будет открыт ежедневно с 10:00 до 18:00, сообщает пресс-служба администрации городского ​округа.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Жители и гости округа смогут приобрести подарки и сувениры, а также провести время на праздничных площадках. На фермерском рынке представят крафтовые сыры, домашние колбасы, вяленую рыбу, натуральные соки из Азербайджана, мёд и другую продукцию.В торговых рядах с сувенирами будут доступны деревянные игрушки ручной работы, валенки, платки, вязаные мягкие игрушки, шерстяные шарфы и авторские ёлочные украшения. Фудтраки предложат гостям чуррос с шоколадом, хот-доги, мясо на гриле и шашлыки.Для детей организуют отдельную зону с аттракционами, включая тир, игру «Лопни шарик» и катание на детском паровозике. Также будут работать точки с попкорном, сладкой ватой, кукурузой, безалкогольным глинтвейном, кофе и чаем из самовара. В шатре мастер-классов юные участники смогут расписать имбирные пряники и научиться упаковке подарков.Фотозону оформят в новогоднем стиле с Дедом Морозом, большими санями, телегой с подарками и русской печью с самоварами. В рамках концертно-развлекательной программы запланирован показ спектакля «Зелье бабы Яги».Вход на фестиваль свободный, возрастных ограничений нет.