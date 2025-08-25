В Кузбассе погода в сентябре будет выше климатической нормы

25 августа 2025, 11:34

Фото: iStock/Lukasz Szakul

В Кузбассе в сентябре ожидается повышение температуры до 25 °С. Об этом рассказали синоптики кемеровского Гидрометцентра.





В начале сентября в регионе прогнозируется понижение ночной температуры воздуха до плюс 5…10 °С, а днём до плюс 11…16 °С.





«В отдельные периоды первой и второй декад в ночные часы возможны заморозки до 0…минус 2 °С. В четвертой пятидневке ожидается повышение температуры воздуха днем до плюс 20…25 °С. В третьей декаде — понижение температуры ночью до минус 2…плюс 3 °С, днем до плюс 9…14 °С», — рассказали корреспонденту «Сiбдепо» в ЦГМС.

«Август завершается, а с ним и лето. Только в начале августа температура воздуха в Москве превышала плюс 25 градусов. Но погода под конец сезона намерена преподнести сюрприз: 30 и 31 августа температура воздуха готова приблизиться к отметке плюс 30 градусов», — написала Позднякова в своём Telegram-канале.