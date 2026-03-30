«Россияне не оценят»: В Госдуме высказались о шестидневной рабочей неделе

Депутат Бессараб: россияне не одобрят шестидневную 12-часовую рабочую неделю
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что россияне не оценят шестидневную рабочую неделю с 12-часовым графиком.
В беседе с NEWS.ru парламентарий отметила, что подобные инициативы обычно выдвигают представители крупного бизнеса, которые зачастую не учитывают интересы наёмных сотрудников.
«Россияне, безусловно, не оценят шестидневную рабочую неделю с 12-часовым графиком. Более того, и депутаты, скорее всего, будут такого же мнения. Даже при шестидневной неделе обязательный перерыв составляет не менее чем 42 часа для отдыха, чтобы человек не напрягался», — заявила Светлана Викторовна.Депутат подчеркнула, что при этом каждый волен работать в том графике, который ему необходим.
