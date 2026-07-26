Стало известно, какая погода ждёт москвичей в последнюю неделю июля

26 июля 2026, 12:55

Синоптик Позднякова: в Москве до конца июля ожидаются дожди каждый день

Фото: Istock/kulkann

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала погоду в Москве на остаток июля.





В беседе с RT эксперт отметила, что почти всю неделю сохранится неустойчивый характер погоды.

«Атмосферный фронт будет определять погоду, а потом подойдёт следующий циклон. До конца июля будет облачно, с прояснениями, каждый день будут кратковременные дожди разной интенсивности», — сказала Татьяна.