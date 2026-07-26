Стало известно, какая погода ждёт москвичей в последнюю неделю июля
Синоптик Позднякова: в Москве до конца июля ожидаются дожди каждый день
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала погоду в Москве на остаток июля.
В беседе с RT эксперт отметила, что почти всю неделю сохранится неустойчивый характер погоды.
«Атмосферный фронт будет определять погоду, а потом подойдёт следующий циклон. До конца июля будет облачно, с прояснениями, каждый день будут кратковременные дожди разной интенсивности», — сказала Татьяна.По словам синоптика, в ночь на 27 июля сумма осадков может достичь 22 мм. Позднякова добавила, что температурный фон существенно не изменится. В ночные часы по области столбики термометров покажут +12...+17 °C, в Москве — +14...+15 °C.
Дневные температуры останутся стабильными: в понедельник воздух прогреется до +22...+24 °C, во вторник — до +24...+26 °C, а в последующие дни до конца месяца — до +22...+24 °C.