Десятки тысяч жителей российского города остались без света

26 июля 2026, 08:52

Более 22 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Более 22 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем канале в мессенджере Max.