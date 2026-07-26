Достижения.рф

Десятки тысяч жителей российского города остались без света

Более 22 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Более 22 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем канале в мессенджере Max.



Аварийное отключение электроэнергии произошло 26 июля в домах на улицах Давыдова, Русской, Арсенальной, Залесной, Лесной и других.

Прокуратура Советского района организовала проверку по факту случившегося и поставила ход восстановительных работ на контроль. Сотрудники ведомства оценят исполнение требований законодательства о содержании и обслуживании электрических сетей, а также соблюдение нормативного срока ликвидации аварии.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за урагана и ливней без электроснабжения остались более шести тысяч жилых домов.

Лидия Пономарева

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