Десятки тысяч жителей российского города остались без света
Более 22 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем канале в мессенджере Max.
Аварийное отключение электроэнергии произошло 26 июля в домах на улицах Давыдова, Русской, Арсенальной, Залесной, Лесной и других.
Прокуратура Советского района организовала проверку по факту случившегося и поставила ход восстановительных работ на контроль. Сотрудники ведомства оценят исполнение требований законодательства о содержании и обслуживании электрических сетей, а также соблюдение нормативного срока ликвидации аварии.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за урагана и ливней без электроснабжения остались более шести тысяч жилых домов.
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