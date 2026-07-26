26 июля 2026, 11:23

Фото: iStock/ -RoMy-

Согласно народному календарю, 27 июля отмечается Акила Соломенный, или Акилов день. Это имя закрепилось за праздником не случайно. К этому времени крестьяне уже начинали снимать первый жатвенный хлеб, и из колосьев плели первые венки, соломенные обереги и куклы-обереги. Православная церковь в эту дату чтит память апостола от семидесяти Акилы, а также преподобного Стефана Махрищского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ mclanefx

Народные запреты

Категорически нельзя было выбрасывать остатки еды. Всё, что оставалось на столе, следовало доесть или скормить домашним животным — иначе семья могла обеднеть;

Всё, что оставалось на столе, следовало доесть или скормить домашним животным — иначе семья могла обеднеть; Не рекомендовалось стоять против ветра или идти ему навстречу. Считалось, что ветер может «выдуть» удачу и здоровье;

Считалось, что ветер может «выдуть» удачу и здоровье; Запрещалось подбирать найденные на улице деньги и вещи. Их могли подбросить для передачи порчи или болезней;

Их могли подбросить для передачи порчи или болезней; Нельзя было давать в долг хлеб, соль или деньги — это сулило разорение;

— это сулило разорение; В лесу старались не подходить к незнакомым собакам, птицам и детям. В их облике, по поверьям, могла скрываться тёмная сила, которая заведёт в глухую чащу;

В их облике, по поверьям, могла скрываться тёмная сила, которая заведёт в глухую чащу; Нельзя бездельничать. Лень и праздность на Акила могли привлечь бедность.

Приметы

Фото: iStock/ mclanefx