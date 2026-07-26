Акила Соломенный 27 июля: как сохранить здоровье, привлечь удачу в дом и защитить семью от нечистой силы, народные приметы
Согласно народному календарю, 27 июля отмечается Акила Соломенный, или Акилов день. Это имя закрепилось за праздником не случайно. К этому времени крестьяне уже начинали снимать первый жатвенный хлеб, и из колосьев плели первые венки, соломенные обереги и куклы-обереги. Православная церковь в эту дату чтит память апостола от семидесяти Акилы, а также преподобного Стефана Махрищского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПравославная церковь 27 июля вспоминает апостола от семидесяти Акилу, который вместе с женой Прискиллой стал учеником и сподвижником апостола Павла.
Акила, иудей по происхождению, жил в I веке и был изгнан из Рима императором Клавдием. В Коринфе он встретил апостола Павла, принял крещение и посвятил жизнь проповеди христианства. Позже Акила стал епископом Гераклейским и принял мученическую смерть от рук язычников.
В этот же день чтут память русского подвижника XII века, основателя Махрищского монастыря на Владимирской земле преподобного Стефана Махрищского — друга и собеседника преподобного Сергия Радонежского. Родом из Киева, он принял монашество в Киево-Печерской лавре, а затем основал Троицкую обитель на реке Махрище. Стефан прославился строгой жизнью, смирением и чудесами — известно, что по его молитвам происходило умножение хлеба для богомольцев.
Молятся святым этого дня о благополучной жатве, о здоровье скота, о мире в доме и о благодати труда. Особенно к Акиле обращаются купцы и ремесленники — ведь он был мастером по профессии (делал палатки), и его считают покровителем честного заработка.
Традиции дняВ конце июля на Руси шла активная уборка ржи — страда, отнимавшая у крестьян последние силы. Женщины, работавшие в поле, обвязывали спину соломенными поясами, а на головы надевали венки из соломы. После трудового дня отдыхали прямо на ржаной соломе, веря, что она возвращает потраченную энергию и исцеляет от ломоты.
Солому на Акилу собирали не просто так: из неё делали обереги для дома и игрушки для детей, а от сильного кашля запаривали соломенные метёлки и дышали целебным паром.
Другое название дня — Дозоры. Погода в конце июля становилась переменчивой: то засуха испепеляла посевы, то налетали грозы с ветрами. Крестьяне боялись пожаров, которые могли уничтожить урожай и сжечь деревянные дома. Поэтому в поле выставляли дозорных — они сменяли друг друга днём и ночью, следили за грозами и вихрями, а в случае опасности поднимали тревогу.
Важным обрядом было задабривание полевика. У первой полосы жатвы оставляли миску с молоком, у последней — горшок с кашей. Несколько колосьев на краю поля не скашивали — оставляли «детишкам» полевого духа: межевичкам и луговичкам, чтобы им было где прятаться и играть. К полевику обращались и с просьбой присмотреть за скотиной на выпасе.
После дождей в лесу появлялось множество грибов, поэтому детей и тех, кто был свободен от полевых работ, отправляли за ними. Знахари в этот день собирали целебные травы, веря, что они обладают особой силой. Природа в Акилов день считалась источником сил, поэтому полезно было проводить время на свежем воздухе.
Народные запретыПредки строго соблюдали ряд запретов, чтобы не навлечь беду:
- Категорически нельзя было выбрасывать остатки еды. Всё, что оставалось на столе, следовало доесть или скормить домашним животным — иначе семья могла обеднеть;
- Не рекомендовалось стоять против ветра или идти ему навстречу. Считалось, что ветер может «выдуть» удачу и здоровье;
- Запрещалось подбирать найденные на улице деньги и вещи. Их могли подбросить для передачи порчи или болезней;
- Нельзя было давать в долг хлеб, соль или деньги — это сулило разорение;
- В лесу старались не подходить к незнакомым собакам, птицам и детям. В их облике, по поверьям, могла скрываться тёмная сила, которая заведёт в глухую чащу;
- Нельзя бездельничать. Лень и праздность на Акила могли привлечь бедность.
Приметы
- Если на Акилу идёт дождь — непогода затянется на целую неделю;
- Сухая и ясная погода — к тёплой осени;
- Чайки плавают в водоёмах — к хорошей погоде;
- Если ночью небо чистое и звёздное — солнечная погода сохранится до самой осени;
- Жаркая погода в этот день предвещает богатый урожай;
- Если 27 июля туман над рекой — к дождливому августу.