Стало известно, сколько человек сдадут ЕГЭ в Петербурге

Более 40 тысяч человек сдадут ЕГЭ в Петербурге в 2026 году
Всего для сдачи ЕГЭ в Петербурге зарегистрировано 40 189 человек, из которых 29 562 — выпускники этого года. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказали в Комитете по образованию.
Основной этап ЕГЭ в 2026 году начнётся 1 июня. В этот день учащиеся будут сдавать экзамены по истории, литературе и химии. Резервные и дополнительные дни предусмотрены для пересдачи. Аттестация пройдёт на 177 площадках школ.
В предыдущем году ЕГЭ сдавали более 37 тысяч человек. Из них 27 746 были выпускниками, 3661 — студентами профессиональных образовательных учреждений, а 6209 — выпускниками прошлых лет.
