Стало известно, какая страна может заместить Иран в поставках фруктов в Россию

06 марта 2026, 17:16

Афганистан намерен поставлять в Россию овощи и фрукты взамен иранской продукции

Фото: Istock/william87

Афганистан рассматривает возможность заместить Иран в качестве поставщика овощей и фруктов на российский рынок, включая Татарстан. Это связано с решением иранских властей ввести бессрочный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельхозпродукции.





Как рассказал «Татар-информу» руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин, Иран на фоне полномасштабных боевых действий делает приоритетом продовольственную безопасность своего населения. Все объёмы продукции, которые ранее поступали российским ретейлерам, теперь направляются в государственные резервы страны.

«Из Афганистана в Россию уже отправлена партия в 100 тонн яблок. Готовится отправка перца, сухофруктов, орехов, сельдерея, кабачков, баклажанов, цитрусовых, ягод, различной зелени и бахчевых культур. Постараемся максимально удовлетворить спрос, чтобы россияне не почувствовали дефицит», — сообщил Хабибуллин.