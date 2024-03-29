Стало известно, какие долги не переходят по наследству

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Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро, юрист Антон Палюлин заявил, что по наследству не переходят долги по алиментам, а также штрафы.
«Не все виды задолженностей переходят на наследников. Так, долги по алиментам и штрафы за нарушения правил дорожного движения не подлежат передаче по наследству, поскольку носят характер личных обязательств», — отметил в беседе с RuNews24.ru Палюлин.
Ранее эксперт проекта «За права заёмщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская рассказала в беседе с «Радио 1» про основные аспекты, которые следует знать гражданам прежде, чем начать вступление в процедуру по упрощенному внесудебному банкротству.
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