Стало известно, какие две обязательные отметки должны быть в паспорте РФ

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В паспорте гражданина РФ обязательными отметками являются регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД.
Сообщается, что при выдаче или замене российского паспорта в нем проставляются обязательные и необязательные отметки.
При этом по желанию человека в паспорт могут внести сведения о браке и детях до 14 лет, ранее выданных паспортах или других документах, удостоверяющих личность гражданина за пределами России.
В паспорте могут быть и необязательные отметки, например, группа крови и идентификационный номер налогоплательщика. Однако самостоятельно вносить отметки в документ нельзя, в таком случае они будут являться недействительными.
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«Обязательными к проставлению в паспорте являются: отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации и сведения об отношении к воинской обязанности», — говорится в Telegram-канале ведомства.
При этом по желанию человека в паспорт могут внести сведения о браке и детях до 14 лет, ранее выданных паспортах или других документах, удостоверяющих личность гражданина за пределами России.
В паспорте могут быть и необязательные отметки, например, группа крови и идентификационный номер налогоплательщика. Однако самостоятельно вносить отметки в документ нельзя, в таком случае они будут являться недействительными.
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Элина Позднякова