Сербский доброволец СВО Дарио Ристич получил российское гражданство

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Доброволец СВО из Сербии Дарио Ристич выжил в зоне боевых действий после атаки дронов ВСУ и подрыва на мине. Недавно он получил паспорт РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Сербский доброволец СВО Дарио Ристич с оторванной ногой провел семь дней под завалами без еды и воды. О гибели сербского добровольца с позывным «Брзи» сообщил командир его подразделения. Он рассказал, что серб на его глазах подорвался на противопехотной мине. Однако он оказался жив, но тяжело ранен.
Боец периодически терял сознание, однако мысли о том, что его ждут дома, придавали сил. Сербу пришлось самостоятельно отрезать поврежденную ногу. Придя в себя, он понял, что его обнаружили свои.
Волк напомнила, что спасение Ристича после подрыва на вражеской мине многие называют чудом. Теперь же он получил российское гражданство из рук сотрудницы УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Боец периодически терял сознание, однако мысли о том, что его ждут дома, придавали сил. Сербу пришлось самостоятельно отрезать поврежденную ногу. Придя в себя, он понял, что его обнаружили свои.
Волк напомнила, что спасение Ристича после подрыва на вражеской мине многие называют чудом. Теперь же он получил российское гражданство из рук сотрудницы УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Военнослужащий решил получить гражданство Российской Федерации и обратился в миграционную службу. В кратчайшие сроки по его заявлению было принято положительное решение», — написала Волк в своем Telegram-канале.Она уточнила, что Ристич принял Присягу гражданина РФ и получил соответствующий документ в госпитале.
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Элина Позднякова