Журналист из Италии Лучиди попросил Путина о предоставлении гражданства России

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Итальянский журналист издания International Reporters Андреа Лучиди обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о предоставлении ему российского гражданства.
О том, что репортёр написал письмо российскому лидеру, в котором изложил свою просьбу, сообщается в телеграм-канале издания. Лучини уже более двух лет освещает ход событий специальной военной операции. Из-за работы на Донбассе и в России на родине ему стали поступать угрозы, журналист подвергался преследованиям.
Объясняя своё желание стать гражданином России, Лучини сказал, что хочет жить в этой стране, потому что Россия — его второй дом. Он опасается возвращаться на родину, так как полиция может изъять его паспорт. Некоторые итальянские СМИ писали, что он — «агент Кремля» и получает деньги в криптовалюте. Журналист с негодованием опроверг эти измышления, заявив, что он пишет для итальянских изданий, так же, как раньше передавал репортажи из Ливана и Сирии. Теперь он так же работает из России, внося свой вклад в борьбу с фашизмом, так как считает себя антифашистом, заключил Лучини.
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