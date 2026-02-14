Стало известно, какие фото опасно хранить в телефоне

14 февраля 2026, 07:26

Доцент Валишвили предупредила об опасности фото документов и карт в смартфоне

Фото: iStock/dikushin

Привычка хранить фотографии документов и банковских карт в телефоне не так безобидна, как может показаться. Об этом сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.