Стало известно, какие фото опасно хранить в телефоне
Привычка хранить фотографии документов и банковских карт в телефоне не так безобидна, как может показаться. Об этом сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Эксперт утверждает, что современные злоумышленники стремятся не столько к финансовым выгодам, сколько к получению персональных данных своих потенциальных жертв. Эта информация может быть использована для совершения гораздо более серьёзных преступлений.
Поэтому не рекомендуется хранить на мобильных устройствах копии своих документов и банковских карт, так как даже самый современный смартфон может стать уязвимым для атак хакеров. Для этого аферисты используют различные вредоносные программы.
Кроме того, Валишвили советует избегать хранения селфи с документами на мобильных устройствах, поскольку многие онлайн-сервисы используют такие фотографии для подтверждения личности при регистрации и авторизации.
