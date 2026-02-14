Россиянам назвали возраст выхода на пенсию в 2026 году

14 февраля 2026, 07:08

Подольская: Женщины смогут выйти на пенсию в 59 лет, мужчины в 64 в 2026 году

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская назвала возраст выхода на пенсию в России в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости.