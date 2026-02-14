Россиянам назвали возраст выхода на пенсию в 2026 году
Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская назвала возраст выхода на пенсию в России в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, женщины смогут выйти на пенсию по старости в 59 лет, а мужчины — в 64 года. Подольская подчеркнула, что в текущем году завершится переходный период, связанный с повышением пенсионного возраста.
С 2028 года пенсионный возраст окончательно установится на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, заключила эксперт.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что пенсионерам, которым в феврале исполнилось 80 лет, повысят пенсионные выплаты с 1 марта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
