В США на аукцион выставили 100-килограммовый золотой унитаз «Америка»

18 ноября 2025, 09:15

Стокилограммовый унитаз из 18-каратного золота продадут на аукционе в Нью-Йорке

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Аукционный дом Sotheby's готовится провести аукцион, на котором предложит 100-килограммовый унитаз из 18-каратного золота. Это произведение создал итальянский художник Маурицио Каттелан, передает РИА Новости.