В США на аукцион выставили 100-килограммовый золотой унитаз «Америка»
Аукционный дом Sotheby's готовится провести аукцион, на котором предложит 100-килограммовый унитаз из 18-каратного золота. Это произведение создал итальянский художник Маурицио Каттелан, передает РИА Новости.
Золотой унитаз под названием «Америка», весом в 101,2 килограмма, полностью функционален. Окончательную оценку и стартовую ставку определят на основе цены золота на 19 ноября в 1:00 мск. На текущий момент эта сумма составляет около 10 миллионов долларов. Торги начнутся 19 ноября в 3:00 мск.
Всего было создано два таких унитаза. Один из них похитили в сентябре 2019 года из дворца, в котором родился Уинстон Черчилль. Унитаз был выставлен в качестве экспоната художественной выставки во дворце и мог быть использован.
