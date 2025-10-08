Стало известно, ​какие города России иностранцы выбрали для новогоднего отдыха

Достижения.рф

АТОР: иностранцы выбрали пять городов России для празднования Нового года
Фото: iStock/Svetlana Rozina

Вице-президент АТОР России Артур Мурадян назвал топ городов России, где иностранцы проведут новогодние праздники. Его слова приводит приводит «Татар-информ».



Мурадян завил, что зарубежные гости выбрали для отдыха Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Отдельно он отметил интерес китайских туристов к Мурманску.

«Иностранцы в предстоящие новогодние праздники поедут отдыхать в Москву, Петербург, Казань и Сочи. В отдельном сегменте – Мурманск, куда поедут китайцы», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что бронирование началось за полгода до праздников, поэтому как минимум половина иностранных туристов уже определились с планами на Новый год.
