Стало известно, ​какие города России иностранцы выбрали для новогоднего отдыха

АТОР: иностранцы выбрали пять городов России для празднования Нового года
Вице-президент АТОР России Артур Мурадян назвал топ городов России, где иностранцы проведут новогодние праздники. Его слова приводит приводит «Татар-информ».
Мурадян завил, что зарубежные гости выбрали для отдыха Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Отдельно он отметил интерес китайских туристов к Мурманску.
«Иностранцы в предстоящие новогодние праздники поедут отдыхать в Москву, Петербург, Казань и Сочи. В отдельном сегменте – Мурманск, куда поедут китайцы», – сказал собеседник агентства.Он добавил, что бронирование началось за полгода до праздников, поэтому как минимум половина иностранных туристов уже определились с планами на Новый год.