Стало известно, какие грызуны переносят хантавирус
Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского, врач-бактериолог Татьяна Сатаева сообщила, что смертельно опасный хантавирус штамма Андес переносят лишь особые виды грызунов, а в России его нет. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, в Северной и Южной Америке инфекцию связывают с оленьими мышами и редкими крысами. В Азии резервуаром для возбудителя служат рисовые хомяки. Татьяна Сатаева отметила, что ученые давно знают несколько десятков разновидностей хантавируса у мелких млекопитающих. Случаи передачи людям происходят нечасто.
Каждый вариант инфекции имеет свой ареал, круг носителей и набор симптомов. Опасность снижается, если не контактировать с грызунами и их выделениями.
