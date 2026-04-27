Стало известно, какие изменения в законодательстве ожидаются для института нотариата

27 апреля 2026, 13:57

В России могут обязать нотариально заверять все сделки с недвижимостью

Фото: iStock/djedzura

В России может появиться закон, который обяжет нотариально заверять все сделки с недвижимостью в отношении физических лиц. Об этом рассказала президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Елена Ульянова.





По ее словам, такие меры помогут предотвращать мошеннические действия и станут панацеей от многих бед. Она привела в пример введение обязательного нотариального удостоверения договоров дарения недвижимости. Этот закон практически избавил от всех мошеннических схем в указанной сфере, уточнила нотариус.





«Также ожидаем введения исполнительных надписей (распоряжение нотариуса о принудительном взыскании денег или имущества) в сфере ЖКХ. Сегодня в этом сегменте очень много долгов, и этот механизм поможет быстро и эффективно взыскать деньги и навести порядок», — добавила Ульянова в разговоре с «Петербургским дневником».