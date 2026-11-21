Стало известно, какие комнатные растения опасны для кошек и собак
Домашние растения могут угрожать питомцам, поскольку содержат опасные для кошек и собак токсины. Об этом рассказал RT доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Дамир Удавлиев.
Среди самых опасных растений специалист назвал диффенбахию, монстеру, спатифиллум, замиокулькас и филодендрон. Они могут нанести вред слизистым оболочкам рта и горла, приводя к отеку гортани, слюнотечению и затрудненному дыханию. Азалия содержит грайанотоксины, которые могут вызвать нарушение координации и, в больших дозах, паралич дыхательной системы. Саговая пальма также представляет опасность из-за содержания циказина, мощного печеночного яда, а олеандр опасен из-за органических соединений, вызывающих аритмии и коллапс.
Кроме того, Удавлиев включил в список опасных растений плющ, гиппеаструм, кливию, гортензию, бегонию, пуансеттию, фикусы, драцену, сансевиерию, бругмансию и молочай. Он подчеркнул, что луковицы амариллиса и клубни цикламена особенно опасны, так как в них содержится наибольшее количество яда.
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